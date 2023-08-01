В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек

В Прионежском районе Карелии задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в убийстве шести человек. Об этом сообщает республиканское СУ СК России.

В ночь на 1 августа в поселке Деревянное во время тушения двух горевших деревянных домов были обнаружены тела шести человек. В одном доме находились тела двух мужчин с термическими ожогами, в другом — тела четырех человек, в том числе женщины, с термическими ожогами и ножевыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Подозреваемых в преступлении уже задержали, ими оказались двое ранее судимых местных жителей. Следователи намерены ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются свидетели, с подозреваемыми проводятся следственные действия, выполняются неотложные мероприятия», — говорится в сообщении СК.

Для установления точной причины гибели людей будет назначен комплекс экспертиз. Все обстоятельства устанавливаются, пишет ИА FlashNord.

Ранее, 1 августа, сообщалось о задержании 38-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве трех человек в Саратовской области. Тело одной жертвы было найдено на улице, двух других — в квартире.