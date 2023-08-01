В Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве трех человек

Правоохранители в Саратовской области задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек, тела которых с ножевыми ранениями обнаружили в городе Балашов. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает управление СК по региону в своем Telegram-канале.

«31 июля 2023 года на участке местности у одного из домов в переулке Майский города Балашов сотрудниками МО МВД России «Балашовский» сначала обнаружено тело 49-летней женщины с ножевыми ранениями. Далее в квартире, расположенной в одном из домов по переулку Майский города Балашов, обнаружены тела граждан с ножевыми ранениями 58 лет и 61 года», — говорится в сообщении.

По факту смерти трех граждан возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении задержанного проводятся следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в этот день в Хабаровске возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины по признакам ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ходе расследования была установлена причастность к совершению преступления двух местных жителей. Мужчин задержала полиция. Проведение следственных действий продолжается.