В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Об этом 1 августа сообщили в СУ Следственного комитета (СК) по региону.

Отмечается, что 30 июля 2023 года неподалеку от домов по улице Нагорной в городе Хабаровске обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«В ходе расследования установлена причастность к совершению преступления двоих жителей города Хабаровска. Мужчины задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены экспертизы, проведен детальный осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведение следственных действий продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне источник «Известий» сообщил, что в Санкт-Петербурге мужчина убил брата, нанеся ему 17 ножевых ранений. После этого злоумышленник осознал содеянное, позвонил в полицию и сознался в преступлении. В настоящий момент с ним работают правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.