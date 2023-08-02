Суд назначил сроки от 12 лет до пожизненного заключения членам банды Гагиева

Суд в Москве вынес приговоры членам банды Аслана Гагиева. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 12 членов преступного сообщества», — говорится в сообщении.

Было установлено, что с 2004 по 2014 год злоумышленники совершили 37 убийств в Москве, Подмосковье и в Северной Осетии, а также покушения на убийства четырех человек, в том числе трех полицейских, похитили двух граждан и незаконно лишили свободы еще одного человека.

«Суд приговорил 10 из них к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, еще двоих — к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — заявили в Генпрокуратуре.

Обвиняемым инкриминировались участие в преступном сообществе, участие в банде, убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, похищение человека, незаконное лишение свободы, незаконный оборот оружия и боеприпасов, использование заведомо подложного документа.

Судебный процесс над Гагиевым и его сообщниками длится пять лет. Большинство членов банды приговорены к длительным срокам лишения свободы. Сам Гагиев находился в международном розыске с 2014 года. Его экстрадировали в Москву из Вены и заключили под стражу 20 июня 2018 года.