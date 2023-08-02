«Новые люди» провели экологическую акцию на берегу Москвы-реки

Представители партии «Новые люди» и общественный деятель Елена Летучая на берегу Москвы-реки 2 августа проводят экологическую акцию.







Вместе с профессиональными дайверами они погрузились на дно реки, где обнаружили снегоход.



По словам общественного деятеля Елены Летучей, есть мнение, что Москву-реку невозможно очистить. Однако она считает, что нужно не говорить, а делать.



«Сегодня, я думаю, мы покажем хороший пример, как нужно заботиться о доме», — сказала она.



Подобные экологические акции не ограничены Москвой, они проводятся также в других регионах. Отмечается, что их география будет расширятся.



«Такую акцию мы проводим не впервые. Мы уже проводили ее на Байкале, на Камчатке, и вот теперь будет очищать нашу с вами любимую реку от мусора здесь, в Москве», — поделился вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.



За несколько часов участники акции подняли из реки несколько тонн мусора. Его направят на переработку, где дальше он превратится в напольное покрытие для детских и спортивных площадок.

Ранее, 13 июля, сообщалось, что в Саратове очистят Волгу от мусора и водорослей. Планировалось обработать поверхность реки на площади 8,3 тыс. кв. м.