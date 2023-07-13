В Саратове очистят Волгу от мусора и водорослей

Специалисты приступили к расчистке Волги в акватории набережной Саратова. Работы продолжатся до конца месяца, сообщает пресс-служба мэрии в четверг, 13 июля.

Поверхность реки планируют обработать на площади 8,3 тыс. кв. м. Так, рабочие механическим способом уберут мусор с поверхности воды, а также покосят водоросли и камыш.

Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», горожане начали возмущаться состоянием воды у набережной с начала июля. В жару Волга начала цвести, однако ее поверхность «украшают» не только водоросли, но и плавающий мусор.

Ранее в июле сообщалось, что в Самаре зацвела Волга из-за пришедшей в регион жары, хотя вода в реке еще прохладная. Гидрологи связывают цветение воды с активным распространением сине-зеленых водорослей (цианобактерий).