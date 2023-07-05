Волга зацвела в Самаре и Тольятти

В Самаре зацвела Волга из-за пришедшей в регион жары, хотя вода в реке еще прохладная. Об этом рассказал местный видеоблогер, сообщает в среду, 5 июля.

«Температура воды в Волге — 20 градусов. А она уже зацвела», — рассказал автор видео.

Как отмечает НИА «Самара», цветение воды в Волге также заметили жители Тольятти.

Гидрологи связывают цветение воды с активным распространением сине-зеленых водорослей (цианобактерий). Они размножаются из-за попадания в реку загрязненных транзитных вод и поверхностных стоков с сельскохозяйственных земель. Содержащиеся в удобрениях азот и фосфор представляют собой идеальную питательную среду для цианобактерий, пишет издание «63.ру».

Синоптики обещают, что весь июль в Самарской области будет стоять жара. По данным Приволжского УГМС, температура воды в Куйбышевском водохранилище составляет +18,9...+20,1 градуса, в Саратовском — от +18 до +21 градуса. Скорее всего, в скором времени эти показатели увеличатся.