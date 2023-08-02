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Должников предложили не лишать приобретенного за счет средств соцпомощи имущества

Депутат Демин предложил не лишать должников имущества, купленного в рамках соцпомощи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Должников предлагают не лишать имущества, приобретенного за счет средств соцпомощи. Правовое управление Госдумы (ГД) дало положительное заключение на такой законопроект главы комитета по малому и среднему предпринимательству Александра Демина. Как сообщили «Известиям» в комитете 2 августа, проект уже внесен в Государственную думу и может быть рассмотрен в осеннюю сессию.

«Проектом закона предлагается включить в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, имущество, приобретенное гражданином-должником за счет средств, предоставленных в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта. Концептуальных замечаний правового характера на проект федерального закона не имеется», — говорится в заключении (имеется в распоряжении редакции)

Необходимость его принятия в пояснительной записке Демин объяснил тем, что в настоящее время, согласно Гражданскому процессуальному кодексу, по исполнительным документам не может быть взыскано имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 10 тыс. рублей.

«Указанное свидетельствует о том, что государственная социальная помощь в виде предоставления денежных средств на основании социального контракта на приобретение имущества, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, фактически нереализуема, если у малоимущего гражданина имеются сторонние долги», — отметил депутат.

По его словам, действующее правовое регулирование указанного вопроса невозможно признать справедливым и соответствующим направлениям социальной политики РФ как социального государства.

«Необходимость принятия законопроекта обусловлена не только несправедливостью действующего правового регулирования, но и особо значимыми целями оказания государственной социальной помощи, в числе которых — поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ», — указывал Александр Демин.

По большим счетам: долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 млрд рублей
Почему задолженность с годами не уменьшается и как можно решить эту проблему

Ранее, 31 июля, в ГД был внесен законопроект, согласно которому предлагается разрешить предоставлять управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами персональные данные россиян. В пояснительной записке отмечается, что такая мера необходима для корректного формирования платежных документов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также для своевременного взыскания задолженности.

31 июля сообщалось, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги достигли почти 900 млрд рублей.

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