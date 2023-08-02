Должников предложили не лишать приобретенного за счет средств соцпомощи имущества
Должников предлагают не лишать имущества, приобретенного за счет средств соцпомощи. Правовое управление Госдумы (ГД) дало положительное заключение на такой законопроект главы комитета по малому и среднему предпринимательству Александра Демина. Как сообщили «Известиям» в комитете 2 августа, проект уже внесен в Государственную думу и может быть рассмотрен в осеннюю сессию.
«Проектом закона предлагается включить в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, имущество, приобретенное гражданином-должником за счет средств, предоставленных в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта. Концептуальных замечаний правового характера на проект федерального закона не имеется», — говорится в заключении (имеется в распоряжении редакции)
Необходимость его принятия в пояснительной записке Демин объяснил тем, что в настоящее время, согласно Гражданскому процессуальному кодексу, по исполнительным документам не может быть взыскано имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 10 тыс. рублей.
«Указанное свидетельствует о том, что государственная социальная помощь в виде предоставления денежных средств на основании социального контракта на приобретение имущества, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, фактически нереализуема, если у малоимущего гражданина имеются сторонние долги», — отметил депутат.
По его словам, действующее правовое регулирование указанного вопроса невозможно признать справедливым и соответствующим направлениям социальной политики РФ как социального государства.
«Необходимость принятия законопроекта обусловлена не только несправедливостью действующего правового регулирования, но и особо значимыми целями оказания государственной социальной помощи, в числе которых — поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ», — указывал Александр Демин.
Ранее, 31 июля, в ГД был внесен законопроект, согласно которому предлагается разрешить предоставлять управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами персональные данные россиян. В пояснительной записке отмечается, что такая мера необходима для корректного формирования платежных документов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также для своевременного взыскания задолженности.
31 июля сообщалось, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги достигли почти 900 млрд рублей.