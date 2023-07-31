Эксперт оценила законопроект о предоставлении предприятиям ЖКХ данных о жителях

Предоставление предприятиям ЖКХ персональных данных о жителях необходимо, чтобы ускорить рассмотрение обращений в судебные органы для взыскания задолженностей, отметила заместитель коммерческого директора Doma.ai Олеся Лещенко. Об этом она рассказала «Известиям» 31 июля.

Ранее в этот день в Госдуму был внесен законопроект, который был разработан «в целях наделения лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом, ресурсоснабжающих организаций, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами возможностью получения персональных данных гражданина в составе выписки» из ЕГРН, следует из информации на сайте СОЗД ГАС «Законотворчество».

«Вопрос получения персональных данных о собственниках жилья для поставщиков коммунальных услуг и управляющих организаций очень актуален. Во-первых, персональные данные необходимы, чтобы ускорить рассмотрение обращений в судебные органы для взыскания задолженностей. Во-вторых, персональные данные собственников жилья необходимы управляющим организациям для проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме», — объяснила Лещенко.

В то же время, по ее мнению, остаются вопросы относительно предложенного в законопроекте механизма получения такой информации.

«В частности, довольно спорное предложение о том, что управляющая организация сможет получить такие данные на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, поскольку персональные данные собственников нужны как раз для того, чтобы организовывать такие собрания», — сказала эксперт.

31 июля сообщалось, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги достигли уже почти 900 млрд рублей. Как рассказали «Известиям» в Росстате, по итогам I квартала эта сумма составила 876,4 млрд рублей, за последний год она выросла на 72 млрд. При этом задолженность перед ресурсоснабжающими организациями выросла на 15,8%, перед управляющими компаниями — на 1,2%.