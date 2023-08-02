Диетолог назвала помогающие замедлить старение овощи

Руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова 2 августа назвала «Известиям» 12 овощей, которые помогают сохранять красоту и молодость.

«Кале, или кудрявая капуста, впечатляет не только эффектным внешним видом, но и содержанием белков и аминокислот. Этот низкокалорийный продукт богат антиоксидантами, витаминами А, С и К, полезен для сердца и обладает противовоспалительными свойствами. Кале лучше сочетать в салате с другими овощами», — рассказала Иванникова.

Следующий овощ, который назвала врач, — это морковь. По ее словам, она богата бета-каротином, трансформирующимся в организме в ретинол — витамин молодости и красоты. В состав корнеплода входит большое количество антиоксидантов, что делает его продуктом, замедляющим процесс старения. Потребление моркови помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, укрепляет кости, улучшает зрение и состояние кожи и волос. Морковь лучше употреблять в сыром виде.

Также, по словам врача, полезна в этом отношении брюссельская капуста, которая содержат специфический антивозрастной антиоксидант кемпферол. Он укрепляет стенки сосудов, защищает клетки от окислительного повреждения, помогает выводить из организма токсины и обладает активным противовоспалительным действием.

«Капуста белокочанная содержит огромное количество питательных веществ. В состав входят калий, магний, фосфор, кальций и железо, витамины А, В1, В2, В6, C, E, РР, U. Витамин С участвует в восстановлении тканей и образовании коллагена. Витамин К играет важную роль в обмене веществ. Капуста благотворно влияет на работу сердца и желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунитет и борется с воспалением. Ее можно есть в квашеном виде. Если у вас есть проблемы с пищеварением, например метеоризм, начинайте есть капусту по чуть-чуть, внимательно отслеживая состояние здоровья», — добавила Иванникова.

Другой полезный овощ, который диетолог посоветовала включить в рацион, — это шпинат. Он является питательным и низкокалорийным продуктом, богатым клетчаткой и антиоксидантами. Шпинат очень полезен для сердца и глаз, снижает артериальное давление, улучшает когнитивные функции, защищает от некоторых хронических заболеваний и рака. Однако людям с гиперурикемией и подагрой этот овощ в большом количестве употреблять не рекомендуется.

«Брокколи содержит сульфорафан, который известен антиоксидантным и противовоспалительным действием. Брокколи улучшает пищеварение, полезен для сердца и мышц, помогает предотвратить развитие рака. В многочисленных исследованиях доказан мощный антивозрастной эффект», — отметила врач.

Помимо этого она рассказала о пользе зеленого горошка, который содержит много белка, а также мощные фитохимические антиоксиданты, помогающие бороться с воспалением и защищающие от окислительного стресса. В нем также есть витамины группы В, А, С, К, Е, H, биотин, ниацин. Горошек можно употреблять и в замороженном виде. При этом от консервированного горошка лучше отказаться из-за содержащейся в нем соли.

Иванникова также посоветовала включить в рацион зеленую фасоль, которая богата клетчаткой, белками и является хорошим источником витаминов и минералов. Продукт дает чувство сытости, что помогает контролировать вес. Добавление продукта в пищу поддерживает здоровье сердца, снижает артериальное давление и уменьшает воспаление.

К полезным для здоровья и красоты овощам она также отнесла спаржу, сельдерей, цветную капусту и свеклу.

Врач рекомендовала включить эти овощи в свой рацион, так как в сутки взрослый человек должен потреблять не менее 30 г растительной клетчатки. Однако при наличии каких-либо противопоказаний и хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом.

В заключение Иванникова подчеркнула, что питание должно быть сбалансированным, в идеале скорректированным под контролем врача-диетолога.

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