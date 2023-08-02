Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье

В Амурской области умерла девятилетняя девочка, которая отравилась в детском лагере. Об этом 2 августа рассказал источник «Известий».

Школьница скончалась 1 августа в больнице, куда ее доставили из лагеря в селе Натальино.

«Когда девочку привезли в больницу, она вела себя неадекватно: подпрыгивала и вздрагивала, не давая врачам к ней прикоснуться. У ребенка начались судороги. Врачи считают, что девочка отравилась неизвестным веществом. Возможно, причиной ее поведения стало заболевание нервной системы», — сообщил источник.

Тело школьницы отправили на экспертизу, чтобы установить причину отравления.

Ранее, 15 июня, стало известно о смерти 13-летнего подростка, который был госпитализирован из-за жалоб на повышенную температуру. Он почувствовал недомогание в детском лагере в Нижегородской области.