Госпитализированный из детского лагеря Нижегородской области подросток умер

В Нижегородской области 13-летний подросток, находящийся в оздоровительном лагере Арзамасского района, был госпитализирован после жалоб на повышение температуры. Мальчика доставили в инфекционную больницу города, где он скончался, о чем в четверг, 15 июня, сообщило Следственное управление СК по области на своем сайте.

«По версии следствия, в июне 2023 года 13-летний подросток, находящийся в детском оздоровительном лагере Арзамасского района Нижегородской области, почувствовал недомогание в виде повышения температуры тела. С указанными признаками он был доставлен в инфекционную больницу города Нижнего Новгорода, где в последующем скончался», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время СК устанавливает обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.

Ранее этим же днем, 15 июня, источник «Известий» сообщил, что несколько ребят почувствовали себя плохо в лагере «Лазурный» в Выксе Нижегородской области. Кроме того собеседник рассказал о выявлении стрептококковой инфекции в детском реабилитационном центре «Золотой колос» в Арзамасском районе.

Тогда же следственное управление СК по Нижегородской области на своем сайте сообщило о начале доследственной проверки по факту отравления детей в оздоровительном лагере.