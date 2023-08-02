На российском рынке появились бюджетные Peugeot 207i иранского производства

Российские дилеры представили седаны и хетчбэки Peugeot 207i, произведенные иранской компанией IKCO. Цена на ввезенную по параллельному импорту новинку начинается от 1 499 789 рублей, сообщает Autonews.ru 2 августа.

Peugeot 207i ― это модернизированная версия культовой модели 206, которая дебютировала на мировом рынке в 1998 году.

Новинка российского рынка поставляется с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л.с. Такая же силовая установка, слегка модернизированная, знакома российским автовладельцам по Peugeot 206. В паре с мотором работает шестиступенчатая автоматическая трансмиссия.

Ранее, 26 июля, на российском рынке появились первые иранские седаны Iran Khodro Dena+, которые позиционируются как главный конкурент Lada Vesta NG. Автомобиль построен на базе 36-летнего Peugeot 405. Габариты седана: длина ― 4558 мм, ширина ― 1720 мм, высота ― 1460 мм, а размер колесной базы составляет 2671 мм.

Dena+ поставляется в Россию с 1,7-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Максимальная скорость авто составляет 205 км/ч.