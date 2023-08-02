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В Уфе из-за мужчины с гранатой перекрыли шоссе

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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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В Уфе полицейские перекрыли Нагаевское шоссе из-за мужчины, который угрожает взорвать гранату. Об этом 2 августа сообщил источник «Известий».


Как сообщил собеседник издания, предварительно, неподалеку от заправки «Лукойл» неизвестный мужчина достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать ее взорвать.

По информации источника, 39-летний мужчина сбежал во время поездки из Следственного комитета в медучреждение на психиатрическую экспертизу. Он является фигурантом уголовного дела. Очевидцы отмечают, что он потребовал, чтобы на место привезли главу республики.

Источник сообщил, что глава Башкирии Радий Хабиров уже прибыл на место происшествия.

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Ранее, 23 июля, в Московской области мужчина взорвал гранату во время застолья. В результате инцидента погиб один человек, с ранениями были госпитализированы четыре пострадавших, среди которых было двое детей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 118 УК РФ.

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