Мужчина взорвал гранату во время застолья в подмосковной деревне

Мужчина взорвал гранату во время застолья в Московской области, погиб один человек. Об этом 23 июля сообщил источник «Известий».

По его словам, инцидент произошел в деревне Бортниково около города Ступино. Во время вечеринки гости повздорили, а один из участников конфликта взорвал гранату.

На месте погиб один человек, с ранениями госпитализированы четверо пострадавших. Среди них есть двое детей.

Правоохранители проводят расследование.

В мае в Орехово-Зуеве Московской области у мужчины в руках взорвалась учебная граната, он скончался. Было установлено, что трагедия произошла во время застолья, когда мужчина показывал снаряд своим друзьям.