Мужчина в Подмосковье погиб после взорвавшейся в руках учебной гранаты
В Орехово-Зуеве Московской области у мужчины в руках взорвалась учебная граната, рассказали 14 мая правоохранители.
«Пострадавший в результате происшествия скончался», — сообщил источник ТАСС.
Трагедия произошла во время застолья, когда мужчина показывал разрывной снаряд своим друзьям. В результате инцидента других пострадавших нет.
В ночь на 2 января в подмосковных Химках петарда взорвалась в руках у мужчины, он выжил. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Инцидент произошел на Береговой улице.