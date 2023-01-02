Петарда взорвалась в руках у мужчины в подмосковных Химках

В Московской области петарда взорвалась в руках у мужчины. По данным «Известий», инцидент произошел на улице Береговой в подмосковных Химках в ночь на 2 января.

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Днем ранее сообщалось, что после взрыва петард в Подмосковье 31 декабря трое мужчин лишились пальцев. Инциденты произошли в Раменском, Пушкино и в деревне Дубровки. Все трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

31 декабря Татарстане четыре человека пострадали при запуске пиротехники. В результате один ребенок был госпитализирован с ожогами.

Ранее, 26 декабря, в МЧС РФ напомнили, что ежегодно из-за неправильного обращения с пиротехникой вспыхивают пожары, которые приводят к гибели людей. В ведомстве пояснили, что применять изделия следует в обязательном соответствии с инструкцией, также нельзя использовать пиротехнику в помещениях.