Уголовное дело возбуждено после подрыва гранаты в доме в Подмосковье

Уголовное дело возбудили после того, как мужчина подорвал гранату в доме в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главного следственного управления Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 118 УК РФ.

Уточняется, что накануне 23-летний житель подмосковного Ступино в жилом доме стал показывать знакомым предмет, конструктивно схожий с боевой ручной осколочной гранатой, при этом в игровой форме вынимал и вставлял обратно чеку.

«В результате неосторожности произошел взрыв, в результате которого мужчина скончался на месте. Находившиеся вблизи него четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы в медицинские учреждения с различными повреждениями», — уточняется в сообщении ведомства в их Telegram-канале.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли смывы, чеку и спусковой рычаг гранаты. Назначены экспертизы, проведен опрос потерпевших.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. По информации Известий, мужчина взорвал гранату во время застолья.