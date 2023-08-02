Почти 3,5 тыс. жителей Омской области пострадали от укусов клещей

С начала сезона в Омской области от укусов клещей пострадали 3,45 тыс. человек. Об этом сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

В числе пострадавших — 976 детей. Количество обращений к медикам не превышает средние многолетние показатели.

В лаборатории на исследование поступили 98,7% клещей, снятых с потерпевших. Около 1,9% вредителей оказались переносчиками энцефалита. Еще 14,1% клещей переносили боррелиоз. Возбудитель эрлихиоза обнаружен в 1,7% особей.

В регионе продолжается акарицидная обработка территорий. Против клещевого энцефалита привито свыше 79 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае зарегистрировали четыре случая энцефалита.