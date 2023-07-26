Четыре случая заражения энцефалитом зафиксировали в Хабаровском крае

С начала эпидемического сезона в Хабаровском крае вирусом клещевого энцефалита инфицировано 2% клещей, отданных на исследование пострадавшими от них жителями. Клещевым бореллиозом заражен 51,5% исследованных насекомых.

Зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым энцефалитом. Таковы данные Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора.

Оперативный мониторинг показал, что активность клещей в регионе идет на спад. С начала сезона с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 6206 человек, из них 1782 — это дети.

Специалисты обработали от клещей порядка 2407 га, выполнив план обработок на 133%. В первую очередь обрабатывают территории парков, сквер, прогулочных зон и места детского отдыха, пишет ИА AmurMedia.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что в Псковской области за неделю от клещей пострадали 128 человек, в том числе 41 ребенок.