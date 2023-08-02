FT сообщила о планах Байдена оплатить оружие для Тайваня из бюджета для Украины

Администрация Белого дома планирует обратиться к конгрессу США с просьбой профинансировать поставки вооружений на Тайвань в рамках дополнительного бюджета для Украины. Об этом в среду, 2 августа, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Таким образом Белый дом во главе с президентом США Джо Байденом намерен ускорить поставки оружия на остров на фоне растущей угрозы со стороны Китая, сообщает газета.

Ожидается, что Белый дом отправит запрос уже в этом месяце. Если конгресс его одобрит, то Тайвань впервые получит оружие через финансируемую американскими налогоплательщиками программу «иностранного военного финансирования», сказано в материале.

В рамках программы иностранного военного финансирования США предоставляет странам гранты и ссуды на приобретение вооружений и техники, произведенных в Соединенных Штатах, а также на оплату оборонных услуг и осуществление военной подготовки.

Ранее, 29 июля, Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню. Соответствующий меморандум был опубликован на сайте Белого дома.

29 июня сообщалось, что США подписали с властями Тайваня контракт на поставку острову американских противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano за $146 млн. Контракт предусматривает предоставление 447 единиц вооружений, боеприпасов и комплектующих.

27 июня США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.