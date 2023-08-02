Найдено тело капитана перевернувшегося в Чувашии катера

Тело капитана катера, перевернувшегося на Волге из-за непогоды, было найдено спасателями в Чувашии. Об этом 2 августа сообщает в Telegram-канале МЧС России.



«В Чувашии найден судоводитель затонувшего на Волге катера», — пишет пресс-служба.



МЧС также уточняет, что тело было обнаружено недалеко от места происшествия с помощью беспилотника. Для поисков пострадавших были задействованы восемь сотрудников и четыре техники МЧС России.



Также сообщается, что поисково-спасательная операция таким образом была завершена.





Напомним, что ранее было найдено тело шестимесячного младенца, пострадавшего в происшествии. Инцидент произошел 29 июля вечером, когда на регион обрушилась непогода. Легкий моторный катер, следовавший от острова Амоксар в сторону деревни Адылъял, перевернулся и затонул.



В ходе поисковой операции, проходившей ночью в тяжелых погодных условиях, удалось найти восемь человек. Один из них, шестимесячный ребенок, погиб. Четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу.