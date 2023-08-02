Northrop Grumman запустила последнюю ракету с российскими двигателями

Американская корпорация Northrop Grumman в последний раз запустила ракету-носитель Antares. Трансляция запуска велась 1 августа на You-Tube канале Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что первая ступень имеет российские двигатели РД-181 разработки НПО «Энергомаш». Ракета выведет на орбиту корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции (МКС).

Пуск Antares прошел 1 августа в 20:31 по местному времени (2 августа 03:31 мск) с космодрома на острове Уоллопс в американском штате Вирджиния. На борту корабля находится около 3,7 т грузов для МКС, включая продовольствие и оборудование для экспериментов.

Предварительно, стыковка корабля с МКС пройдет 4 августа после 04:30 (11:30 мск).

Это 19-я миссия по доставке грузов на МКС, которую выполняет корпорация Northrop Grumman по контракту с NASA. На орбите Cygnus будет несколько месяцев, после чего заберет отходы с МКС и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Ранее, 26 июля, компания Lockheed Martin сообщила, что к 2027 году создаст космический аппарат на ядерно-тепловом двигателе в партнерстве с NASA и министерством обороны США. Также в осуществлении проекта поможет SpaceX. Ракета-носитель Falcon 9 этой компании позволит запустить в космос первый тестовый образец.