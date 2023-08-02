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Главный психиатр Москвы дал рекомендации по борьбе со стрессом

Главный психиатр Москвы Костюк: бегство от стресса только повышает нагрузку
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Michaela Begsteiger
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Попытки убежать от стресса могут усугубить состояние человека. Об этом в среду, 2 августа, рассказал «РИА Новости» главврач Психиатрической больницы имени Алексеева в Москве Георгий Костюк.

«Что имеется в виду под бегством? Это различные крайние формы поведения от игнорирования своих нужд до фиксации на проблемах вместо их решения. Не следует искать спасение от стресса в погоне за ощущениями или уходе от действительности», — объяснил он.

По словам психиатра, лучшим способом помочь себе при высоком уровне стресса будет соблюдение разумного баланса нагрузок и отдыха. Для этого необходимо распределить время таким образом, чтобы его хватало на физическую активность, саморазвитие и общение с близкими.

Костюк отметил, что переутомление может попросту исчерпать ресурсы психики, и тогда наступит дистресс. Для такого состояния характерны нарушения сна (бессонница, дневная сонливость, кошмары) и пищевого поведения (переедание либо отсутствие аппетита), а также нарастание вредных привычек. В последнем случае речь идет не только о курении и злоупотреблении алкоголем, но также о частом и бесцельном времяпрепровождении в соцсетях или за видеоиграми.

Для оценки уровня дистресса эксперт посоветовал мысленно воспроизвести шкалу от 1 до 10, где 1 — это минимальный стресс, а 10 — максимальное напряжение, и попытаться понять, какая отметка лучше всего отражает самочувствие в конкретный момент.

«Очень важен при этом следующий шаг: спросить себя, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы справиться с переживанием и снизить температуру стресса хотя бы на 2–3 градуса», — добавил Костюк.

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Ранее, 15 июля, врач-терапевт медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Ольга Шашкова в разговоре с «Известиями» предупредила, что хронический недосып снижает устойчивость психики. Так, регулярно не высыпающиеся люди острее реагируют на стресс, могут быть излишне вспыльчивыми или, наоборот, плаксивыми.

В июне сотрудники Университета Иоганна Гутенберга в Германии провели исследование и выяснили, что люди, закрывающие окна на ночь, испытывают меньше стресса, поскольку их не тревожит шум с улицы, который является мощным раздражающим фактором.

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