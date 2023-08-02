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Глава ЛНР оценил угрозу провокаций на выборах 10 сентября в республике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Противник попытается устроить провокации и сорвать выборы на территории Луганской Народной Республики. Об этом заявил «Известиям» глава ЛНР Леонид Пасечник.

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«Мы понимаем, что украинские нацисты будут пытаться любыми способами устроить провокации и дискредитировать, сорвать выборы на нашей территории. Мы должны предусмотреть абсолютно все моменты. Частично в обеспечении безопасности поможет проведение таких форм голосования, как многодневное и голосование на придомовых территориях. Конечно, готовятся к работе в усиленном режиме и силовые ведомства, будут предприняты все меры для предотвращения любых попыток диверсий со стороны националистов», — сказал «Известиям» глава ЛНР Леонид Пасечник.

В 2023 году единый день голосования (ЕДГ) назначен на 10 сентября, второе воскресенье месяца. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов, кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.

Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей предстоит выбрать состав парламентов. Это будет первая избирательная кампания в регионах после их вхождения в состав России.

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