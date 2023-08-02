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В России возник дефицит SMM-специалистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В РФ образовался дефицит SMM-специалистов по ведению аккаунтов и страниц в соцсетях. Это привело к росту зарплат за год на 24%, рассказали представители сервиса hh.ru. Появились и вакансии до 200 тыс. рублей в месяц. SMM-специалисты по зарплате уже обгоняют финансистов, юристов, экономистов и врачей, отмечают эксперты рынка.

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«Мы видим причину дефицита кадров в быстром экономическом росте рынка инфлюенс-маркетинга. В результате клиентских проектов становится больше, чем сотрудников на их ведение», — отметила президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Татьяна Иванова.

Рост спроса на SMM-специалистов связан с тем, что бизнес стал динамичнее развивать свои каналы в соцсетях, подтверждает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Компании поняли, что активность в соцсетях привлекает клиентов, добавил он.

«В первом полугодии 2023-го основной массив предложений по зарплатам таких специалистов находится в диапазоне 80–115 тыс. рублей, год назад большинство зарплат было на уровне 60–100 тыс. рублей. От 180 тыс. рублей и выше зарплату, как правило, предлагают менеджерам блогеров-миллионников по рекламным интеграциям, продюсерам блогеров, а также менеджерам по продажам рекламных интеграций в соцсетях», — сказал руководитель направления медиапланирования и партнерств в hh.ru Никита Мереминский.

Аккаунт-директору готовы в этом году заплатить в среднем 180–200 тыс. рублей. 180–200 тыс. рублей — получает 40,7% аккаунт-директоров. Старший аккаунт-менеджер может претендовать на зарплату до 160 тыс. рублей. По данным hh.ru, уровень заработных плат SMM-специалистов обогнал юристов, финансистов, бухгалтеров и врачей, которые в среднем получают 80–85 тыс. рублей в месяц.

В OR Group (прежнее название «Обувь России») и основатель группы компаний «Портновская мануфактура SHISHKIN» Дмитрий Шишкин подтвердили «Известиям» возникший на рынке дефицит профессиональных SMM-специалистов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С социальным статусом: в России возник дефицит SMM-специалистов

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