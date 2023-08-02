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Жители новых регионов смогут проголосовать на выборах по украинским документам

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать 10 сентября по украинским документам, включая паспорта и ID-карты, а также паспорта республик, сообщили «Известиям» в ЦИК России.

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«Мы понимаем, что не все избиратели получили российские паспорта. Работа над этим активно идет, но для максимального упрощения волеизъявления граждан и для реализации их избирательного права уже предусмотрен целый перечень альтернативных документов, по которым избиратели в новых регионах могут отдать свой голос за того или иного кандидата», — сказал «Известиям» замглавы ЦИК Николай Булаев.

Способы голосования без российского паспорта схожи во всех четыре регионах, но есть небольшие различия. Это следует из постановлений местных избиркомов, имеющихся в распоряжении «Известий». Так, в Херсонской и Запорожской областях избиратели смогут проголосовать по паспорту гражданина Украины с отметкой о регистрации на территории области не позднее 30 сентября 2022 года — официальной даты вхождения новых регионов в состав РФ. Также допускается голосование по ID-картам — то есть паспорта гражданина Украины нового образца — причем как с приложением о регистрации, так и без.

При этом допускается и любой другой документ, удостоверяющий личность, выданный как органами российской публичной власти, так и властями Украины. Однако если избиратель намерен голосовать с любым документом, который не отражает факт регистрации, ему всё же придется предоставить соответствующее подтверждение: адресную справку или выписку из домовой книги.

Схожая ситуация и с избирателями в республиках. Они смогут проголосовать по паспорту гражданина ЛНР или ДНР наряду с украинским документом, удостоверяющим личность. Можно сделать свой выбор по военному билету солдата, сержанта, прапорщика, офицера запаса ЛНР и ДНР, удостоверению личности офицера республики, а также «иному документу, выданным уполномоченным органом», но в этом случае им также потребуется выписка из домовой книги.

Гражданам новых регионов в Единый день голосования, в частности, предстоит выбрать первые созывы своих законодательных органов в составе РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По своим уставам: в новых регионах смогут голосовать с украинскими документами

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