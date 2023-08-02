Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку и Макеевке
Происшествия
Двое погибли при крушении гидросамолета в Красноярском крае
Общество
В ГД внесли законопроект о штрафах за превышение скорости на электросамокате
Общество
Жаркая погода и грозы ожидаются в Москве 2 августа
Мир
Пентагон сообщил о неспособности ВПК США функционировать на нужном уровне
Мир
Демократы США сочли последние обвинения Трампа самыми серьезными
Мир
Киевская администрация заявила о срабатывании системы ПВО в регионе
Мир
Белый дом не согласился с понижением Fitch рейтинга дефолта эмитента США
Экономика
Производство текстильной продукции в России выросло почти на 30%
Мир
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Армия
Авиация и артиллерия группировки «Юг» атаковали объекты ВСУ
Наука и техника
Northrop Grumman запустила последнюю ракету с российскими двигателями
Мир
В Нигере заявили об открытии границы с пятью странами
Армия
Корреспондент «Известий» побывал на линии боев в Марьинке

Слуцкий указал на важность работы с молодежью в селах

Слуцкий: необходимо работать с молодежью на селе, создавать креативные проекты
0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для сельской молодежи необходимо создать «матрицу креативных проектов», чтобы молодые люди и девушки находили занятие и работу там, где родились. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на закрытии ежегодного Молодежного форума партии.

«Села, деревни, поселки городского типа, в которых есть какие-то креативные пространства, молодежные центры и всё такое интересное для нас с вами — их можно пересчитать по пальцам. Поэтому нам необходимо работать с молодежью на селе, нам нужно поднимать наше село, чтобы село не превращалось в какие-то пустые дома, где живут только люди старшего поколения», — сказал Слуцкий.

Депутат отметил, что подобная работа проводилась и ранее, но не увенчалась успехом — «молодежь как уезжала, так и уезжает».

«У нас уже есть на эту тему соображения. Со многими я здесь немножко успел поговорить, с кем-то говорил до этого. Мы попробуем создать матрицу креативных проектов. Их будут десятки, потом сотни, и они составят единую сеть», — добавил парламентарий.

Слуцкий указал, что люди должны чувствовать себя уютно и видеть перспективы там, где они родились.

В форуме приняли участие 120 членов Молодежной организации ЛДПР, руководители волонтерских центров и активисты из 80 субъектов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики.

Мероприятие прошло в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.

Живешь, молодежь: людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Главное условие — параллельно надо будет копить на первый взнос по ипотеке

Ранее, 19 июня, правительство России выделило субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий. Деньги предусмотрены на 2023 и 2024 годы. Отмечалось, что субсидии направят на строительство и модернизацию домов культуры, коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и спортивных учреждений, покупку домов нуждающимся в улучшении жилищных условий. Кроме того, будет проложено 11,2 км сетей газоснабжения, 14,7 км сетей водоснабжения, 9,9 км электроснабжения и более 26 км дорог.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023