Слуцкий указал на важность работы с молодежью в селах

Для сельской молодежи необходимо создать «матрицу креативных проектов», чтобы молодые люди и девушки находили занятие и работу там, где родились. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на закрытии ежегодного Молодежного форума партии.

«Села, деревни, поселки городского типа, в которых есть какие-то креативные пространства, молодежные центры и всё такое интересное для нас с вами — их можно пересчитать по пальцам. Поэтому нам необходимо работать с молодежью на селе, нам нужно поднимать наше село, чтобы село не превращалось в какие-то пустые дома, где живут только люди старшего поколения», — сказал Слуцкий.

Депутат отметил, что подобная работа проводилась и ранее, но не увенчалась успехом — «молодежь как уезжала, так и уезжает».

«У нас уже есть на эту тему соображения. Со многими я здесь немножко успел поговорить, с кем-то говорил до этого. Мы попробуем создать матрицу креативных проектов. Их будут десятки, потом сотни, и они составят единую сеть», — добавил парламентарий.

Слуцкий указал, что люди должны чувствовать себя уютно и видеть перспективы там, где они родились.

В форуме приняли участие 120 членов Молодежной организации ЛДПР, руководители волонтерских центров и активисты из 80 субъектов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики.

Мероприятие прошло в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.

Ранее, 19 июня, правительство России выделило субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий. Деньги предусмотрены на 2023 и 2024 годы. Отмечалось, что субсидии направят на строительство и модернизацию домов культуры, коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и спортивных учреждений, покупку домов нуждающимся в улучшении жилищных условий. Кроме того, будет проложено 11,2 км сетей газоснабжения, 14,7 км сетей водоснабжения, 9,9 км электроснабжения и более 26 км дорог.