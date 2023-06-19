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Регионы Черноземья получат 4,1 млрд рублей на развитие сел

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Правительство России выделило субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий. Деньги предусмотрены на 2023 и 2024 годы. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Наибольший объем субсидий из регионов Черноземья получат Тамбовская и Воронежская области (1,3 млрд и 1,1 млрд руб.лей соответственно). Белгородской области выделили 851,5 млн рублей (на 2023 год — 542 млн рублей, на 2024 год — 308 млн рублей), пишет Бел.ru.

Курская область оказалась в числе 33 регионов, которые получат субсидии в опережающем порядке. Речь о сумме в 580 млн рублей, которые предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены уже сейчас, чтобы ускорить реализацию проектов. Далее по размеру финансирования расположились Липецкая (200 млн рублей) и Орловская (55 млн рублей) области.

Как отмечает ИА «Абирег», субсидии направят на строительство и модернизацию ДК, коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и спортивных учреждений, покупку домов нуждающимся в улучшении жилищных условий. Кроме того, будет проложено 11,2 км сетей газоснабжения, 14,7 км сетей водоснабжения, 9,9 км электроснабжения и более 26 км дорог.

Общий объем субсидий на комплексное развитие сельских территорий в 2023 году составит 34,1 млрд (4,6 млрд из которых выдадут в опережающем порядке) и 1,7 млрд рублей — в 2024-м.

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