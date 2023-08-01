В ДТП с участием грузовика в Самарской области погибли два человека

Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на федеральной трассе в Красноярском районе Самарской области, в результате чего погибли два человека. Об этом 1 августа сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале.

ДТП произошло в 13:15 (12:15 мск) на 1061-м км трассы М5 «Урал».

По предварительной версии, водитель автомобиля Lada Granta, двигавшегося в направлении Самара – Сергиевск, выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовиком с прицепом. После этого произошло столкновение еще двух автомобилей.

Водители двух легковых автомобилей погибли на месте. Кроме того, еще два человека пострадали.

«В настоящее время пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь», — приводит сообщение регионального минздрава «РИА Новости».

Надзорным органом организована проверка. Другие подробности уточняются.

Ранее в этот день стало известно, что пять человек получили травмы при столкновении автомобилей Nissan и «Нива» в Тюменской области. По предварительной информации, за рулем «Нива» находился 17-летний подросток, который не имел прав на управление транспортным средством.