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Пять человек пострадали в результате ДТП в Тюменской области

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Фото: t.me/gibdd72
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Пять человек получили травмы при столкновении автомобилей Nissan и «Нива» в Тюменской области. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

В Telegram-канале уточняется, что инцидент произошел ночью на 21-м км автодороги Исетское — Упорово. По предварительной информации, «Нива», за рулем которой находился 17-летний подросток, выехала на встречную полосу. Отмечается, что несовершеннолетний не имеет прав на управление транспортным средством.

Четверо из пяти пострадавших — оба водителя, пассажирка «Нивы» и два пассажира Nissan — были госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются.

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Накануне стало известно, что в результате ДТП на трассе «Вятка» в Мурашинском районе Кировской области погиб один человек, четверо пострадали.

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