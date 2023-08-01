Пять человек пострадали в результате ДТП в Тюменской области

Пять человек получили травмы при столкновении автомобилей Nissan и «Нива» в Тюменской области. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

В Telegram-канале уточняется, что инцидент произошел ночью на 21-м км автодороги Исетское — Упорово. По предварительной информации, «Нива», за рулем которой находился 17-летний подросток, выехала на встречную полосу. Отмечается, что несовершеннолетний не имеет прав на управление транспортным средством.

Четверо из пяти пострадавших — оба водителя, пассажирка «Нивы» и два пассажира Nissan — были госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются.

Накануне стало известно, что в результате ДТП на трассе «Вятка» в Мурашинском районе Кировской области погиб один человек, четверо пострадали.