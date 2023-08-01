Список параллельного импорта в России обновили

Японскую фототехнику включили в список параллельного импорта РФ. Теперь можно ввозить камеры Sony, Canon, Fujifilm и батарейки Duracell. В список попали очки Ray-Ban, Hugo, Calvin Clein и запчасти для автомобилей Isuzu. Параллельный импорт — это замещение официального канала поставок, а не легализация контрафакта, подчеркивают в Минпромторге, передает телеканал «Известия». Мера предполагает ввоз оригинальных товаров ушедших из России брендов альтернативным маршрутом.

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