Названо условие для возвращения роста биткоина

Для того, чтобы курс биткоина (BTC) вернулся к росту, нужно закрепление его цены выше $30,5 тыс., считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 1 августа.

Согласно данным сайта Coindesk на 17:26 мск, BTC достиг $28,8 тыс. Еще в начале июля биткоин стоил более $30 тыс.

«Крипторынок остается в унынии. Против драйва покупателей сейчас работают сезонный фактор, отсутствие фундаментального позитива, близость технических поддержек по основным монетам и постоянно возникающие претензии SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США. — Ред.) к участникам рынка», — сказал Антонов.

Эксперт отметил, что участникам рынка криптовалют сложно в настоящее время совершать покупки, учитывая, что непонятно, где далее будут сосредоточены атаки SEC.

«До начала сентября будет работать сезонный «медвежий» сигнал для BTC. <…> Для того чтобы BTC вернулся к росту, нужно закрепление цены выше $30,5 тыс. через сопротивление $29,5 тыс. Тогда «медвежий» сценарий может быть отменен. По сезонным циклам к 1 сентября трендовая линия сместится к $30,15 тыс.», — заключил Антонов.

11 июля Антонов назвал прогноз банка Standard Chartered, согласно которому стоимость биткоина может достичь $50 тыс. к концу этого года и $120 тыс. к концу 2024-го, реалистичным и правдоподобным.

В апреле опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что в случае снижения уровня инфляции в США в этом году курс BTC может быть на уровне $40–50 тыс.