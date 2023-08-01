В Индонезии засуха унесла жизни шести человек

В Индонезии шесть человек, в том числе ребенок, умерли от голода и обезвоживания из-за засухи. Об этом сообщает новостной канал Channel NewsAsia во вторник, 1 августа, со ссылкой на официальных лиц.

«Власти Индонезии направили экстренную помощь в свою самую восточную провинцию Папуа, где с июня засуха унесла жизни шести человек, в том числе ребенка, и оставила тысячи без воды», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) назвали погодное явление Эль-Ниньо, связанное с повышением глобальной температуры, виновным в засухе, которая привела к неурожаю и оставила многих без доступа к воде в наиболее пострадавшем округе Пукак в Центральном Папуа.

Как заявили в министерстве социальных дел страны, в общей сложности в пострадавший от засухи регион было отправлено 17,1 т помощи, в том числе тысячи пакетов с едой быстрого приготовления и сотни палаток и одеял.

Там добавили, что до наиболее пострадавших районов трудно добраться из-за плохих погодных условий.

По данным BNPB, засуха на данный момент затронула более 7,5 тыс. человек.

Днем ранее координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк в беседе с «Известиями» пояснил, что Эль-Ниньо — это теплое течение поперек Тихого Океана, которое связанно с сильным климатическим циклом. Он повторяется с периодом около 10 лет, прогревая воды океана. Эколог обратил внимание на то, что в теплой воде растворено меньше кислорода, что приводит к замору большого количества рыбы, гибели кораллов и другим негативным последствиям.

4 июля Всемирная метеорологическая организация объявила, что впервые за семь лет в тропической зоне Тихого океана установились условия Эль-Ниньо, что создает предпосылки для вероятного резкого повышения глобальной температуры и разрушительных погодных и климатических условий. Отмечалось, что вероятность продолжения Эль-Ниньо во второй половине 2023 года составляет 90%.