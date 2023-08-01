США предложили Грузии создать в аэропорту Кутаиси транспортный хаб

Правительство США готово помочь грузинской стороне превратить аэропорт Кутаиси в транспортный узел. Об этом сообщило американское посольство в Тбилиси 1 августа на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По мнению американской стороны, Кутаисский международный аэропорт располагает большим потенциалом.

«Особенно следует отметить ту большую пользу, которую он принесет фермерам Западной Грузии, если станет узлом по экспорту сельскохозяйственной продукции. США готовы помочь аэропорту Кутаиси в этом плане», — говорится в сообщении.

Дипмиссия отметила, что американские власти ведут работу в этом направлении — работают над созданием центра ремонта самолетов и совершенствованием маркетинга.

Международный аэропорт Кутаиси введен в эксплуатацию в 2012 году.

В апреле стало известно о планах США направить $7,3 млн на региональную туристическую программу на Южном Кавказе. Речь идет об общих экономических интересах в туризме, которые поспособствуют прочному сотрудничеству между Арменией, Азербайджаном и Грузией.