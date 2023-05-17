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США направят $7,3 млн на региональную туристическую программу на Южном Кавказе

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Фото: REUTERS/Pool/Tiksa Negeri
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Около $7,3 млн агентство США по международному развитию (USAID) направит на реализацию региональной туристической программы на Южном Кавказе. Об этом стало известно 17 мая.

Речь идет об общих экономических интересах в туризме, которые, как предполагается, поспособствуют прочному сотрудничеству между Арменией, Азербайджаном и Грузией.

«Цель региональной туристической программы USAID «Кавказ» — наладить прочное региональное сотрудничество между Арменией, Азербайджаном и Грузией на основе рыночных движущих сил и общих экономических интересов в туристическом секторе, способствуя тем самым сплочению и миру на Южном Кавказе», — цитирует RT текст документа.

Указывается, что данные государства ранее не сотрудничали в сфере туризма, при этом Грузия имеет связи с каждым из двух государств.

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Ранее, 17 апреля, USAID сообщило, что власти США выделят $20 млн на усиление контроля за расходами средств, которые направляются Украине напрямую из американского бюджета. В ведомстве добавили, что такая мера должна «еще больше укрепить надзор и подотчетность правительства Украины» при использовании средств, выделяемых из американского бюджета.

U.S. Agency for International Development — структура Госдепартамента, которая де-юре отвечает за оказание невоенной помощи другим странам. На территории России структура официально работала с 1992 по 2012 год. 10 лет назад Москва уличила USAID в политических манипуляциях на Кавказе и уведомила организацию о необходимости свернуть деятельность в РФ. Агентство продолжает работать на постсоветском пространстве, в первую очередь на Украине, а также в Грузии, Молдавии и других странах.

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