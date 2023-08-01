«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай, сообщили в пресс-службе холдинга во вторник, 1 августа.

31 июля поставка российского газа по газопроводу «Сила Сибири» превысила суточные контрактные обязательства, отметили в компании.

«Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — говорится в сообщении Telegram-канала холдинга.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

В 2022 году между «Газпромом» и CNPC был подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту, благодаря которому объем поставок газа российского концерна в КНР будет увеличен на 10 млрд куб. м в год.

13 июня 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту. Межправительственное соглашение, подписанное 31 января 2023 года, предполагает строительство трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск в России и Хулинь в Китае.