Матвиенко рассказала Путину об итогах работы Совфеда

Социальные гарантии выполняются в полном объеме, несмотря на очень непростые условия, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с Владимиром Путиным 1 августа. В частности, она уточнила, что так называемый детский бюджет составил около 2,5 трлн рублей. Также во время беседы обсуждались вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и интеграцией новых регионов.

О чем говорили на встрече

Спикер СФ рассказала об основных итогах парламентской сессии. В частности, за этот период было принято около 500 законов. В приоритете были вопросы поддержки экономики и бизнеса в условиях санкций, отметила Валентина Матвиенко.

Кроме того, сенаторы активно занимались соцподдержкой населения. «В целом я хочу сказать, что, несмотря на очень непростые условия, социальные гарантии перед гражданами выполняются в полном объеме, не остановлен ни один национальный проект. <…> Детский бюджет — почти 2,5 трлн рублей. Такого на самом деле никогда не было, и люди, конечно, это чувствуют», — сказала спикер СФ.

Владимир Путин поблагодарил членов Совфеда за то, что они уделили много внимания соцвопросам. По его словам, «поддержка семьи, детства, материнства — это чрезвычайно важные, капитальные вещи». В целом, работа «была достаточно напряженной, эффективной, решения принимались своевременно», оценил деятельность верхней палаты парламента российский лидер.

На повестке СФ также были вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и их семей. Совфед принял около 60 законов, действующих в этом направлении. «Причем работали очень оперативно, быстро откликались», — рассказала Матвиенко. К примеру, очень своевременным и правильным решением оказалась инициатива по созданию Общероссийского фонда поддержки участников СВО и их семей и филиалов фонда в субъектах РФ. «Я посещала эти центры: это такой универсальный институт одного окна, куда любой участник СВО, любой член семьи может обратиться и без бюрократии, в одном месте получить любую консультацию, любую помощь, поддержку», — уточнила она.

Вместе с тем на встрече обсуждалось и изменение состава верхней палаты. «В сентябре будет проходить единый день голосования: будут избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. Состав сенаторов обновится примерно на 40% из состава сенаторов из этих регионов», — сообщила Матвиенко. Единый день голосования пройдет 10 сентября. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах.

В сентябре будут избраны парламенты в регионах, которые в прошлом году вошли в состав РФ, напомнила спикер Совфеда. Важно, чтобы законы, которые они будут принимать, соответствовали российскому законодательству. «На самом деле там надо начинать всё с чистого листа с точки зрения законодательства, нормативных актов: опыта у них, конечно, не хватает», — сказала Валентина Матвиенко. Для помощи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям она предложила создать при верхней палате совет по интеграции новых регионов.