Суд вынес приговор соратникам Тесака

В Московской области во вторник, 1 августа, суд вынес приговор соратникам националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак.

Как сообщает корреспондент «Известий» из зала суда, всего виновными в убийствах четырех мигрантов, совершенных в 2003 году, были признаны шесть человек.

Так, Андрея Кайля приговорили к 15 годам лишения свободы, Семен Токмаков, Алексей Гудилин и Павел Хрулев получили по 13 лет, Максим Хотулев – 10, а Александр Лысенков – восемь.

Ранее, 27 июля, к 16 годам колонии за убийство двух человек в парке Лосиный Остров в Подмосковье был приговорен еще один соратник Марцинкевича Максим Аристархов. По этому делу посмертно было предъявлено обвинение и самому Марцинкевичу, покончившему с собой в СИЗО. В октябре 2021 года сообщалось, что обвиняемый перед смертью написал заявление, в котором признался в убийствах гастарбайтеров в начале 2003 года. Кроме того, он указал имена своих подельников и подробно описал роль каждого из них.

В заявлении Тесак указал, что к убийствам причастны Кайль, Лысенков, Хотулев, Хрулев, Гудилин и Токмаков, а также Артем Костлев, погибший в 2020 году.

36-летнего Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске в сентябре 2020 года. По официальной версии, он совершил самоубийство.