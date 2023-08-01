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В NASA сообщили о сбое в электросети американского сегмента МКС
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В NASA сообщили о сбое в электросети американского сегмента МКС

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Фото: NASA
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Сбой в системе электроснабжения произошел на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом во вторник, 1 августа, следует из переговоров астронавтов с американским Центром управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA.

Проблема возникла в одном из блоков подключения электропитания MBSU, который распределяет подачу энергии на два из восьми каналов электропитания. Экипаж станции находится в безопасности, отметил сотрудник ЦУП.

Специалист добавил, что проблема с электрооборудованием произошла внутри станции, поэтому необходимо спуститься в российский сегмент МКС и проверить наличие признаков дыма или огня.

«В настоящее время специалисты заняты поиском причины сбоя и восстановлением работоспособности системы электропитания», — говорится в сообщении NASA в Twitter.

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Пресс-служба «Роскосмоса» прокомментировала информацию о сбое в электросети. Как сообщили «Интерфакс» в госкорпорации, все устройства российского модуля МКС работают бесперебойно.

Ранее, 27 июля, «Роскосмос» сообщил, что орбита МКС скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союз МС-24» и приземления «Союза МС-23».

До этого, 30 апреля, орбита МКС была скорректирована для формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-23».

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