Орбиту МКС подняли на 1,95 км перед стартом «Прогресса МС-23»

Госкорпорации «Роскосмос» 30 апреля сообщила, что орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована для формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-23».

«В результате, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,95 км и составила 417,12 км», — говорится в сообщении.

Отмечается, что маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к станции. Они были включены в 03:31 мск и проработали 716,8 секунды.

В настоящий момент на МКС несут вахту космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн, Фрэнк Рубио, Вуди Хобург и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан ан-Неяди.

По информации «Роскосмоса», запуск грузового корабля «Прогресс МС-23» запланирован на 24 мая.

Ранее, 25 апреля, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов уведомил иностранных партнеров по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.

23 апреля сообщалось, что выход в открытый космос по российской программе перенесен предварительно на начало мая. Изначально выход должен был состояться 26 апреля. Перенос связан с необходимостью более детальной проработки задач выхода.

До этого, 6 апреля, пилотируемый транспортный корабль «Союз МС-23» с тремя космонавтами на борту отстыковался от российского модуля «Поиск» МКС.