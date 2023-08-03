Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ совершить теракт беспилотниками
Происшествия
Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае увеличилось до шести
Мир
The Economist рассказал о производстве украинских бомб на 3D-принтерах
Общество
В Екатеринбурге восстановили движение после прорыва холодной воды
Политика
Песков подтвердил намерение Путина и Эрдогана встретиться
Мир
JB рассказало о последствиях отказа Германии от российского газа
Мир
В Кремле высказались о перспективах создания общей валюты стран БРИКС
Общество
Минздрав поддержал идею маркировки полезных продуктов питания
Мир
Пашинян обвинил Баку в препятствовании транспортировке помощи Карабаху
Мир
В Кремле отреагировали на слова Киева о причастности к взрывам на Крымском мосту
Армия
Балицкий сообщил об отражении ВС России атак ВСУ в Запорожской области
Мир
В Кремле заявили о позитивном влиянии расширения БРИКС на развитие объединения
Политика
В Госдуме призвали не воспринимать всерьез слова Борреля о поставках зерна

Прощальное эхо: умерла Ирина Мирошниченко

Звезда фильмов «Я шагаю по Москве» и «Андрей Рублев» скончалась в возрасте 81 года
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: РИА Новости/Олег Иванов

Народная артистка РСФСР, певица и педагог Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни. За свою жизнь она успела сыграть около 50 ролей в кино и более 40 ролей в театре. Самые яркие моменты из долгой карьеры актрисы — в фотогалерее «Известий»

На весь экран
Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: РИА Новости/В. Кречет

Ирина Мирошниченко в роли Веры в фильме Сергея Антонова «Пришел солдат с фронта»

На весь экран
Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: РИА Новости

Актриса Ирина Мирошниченко в кинодетективе «Это сладкое слово —свобода!»

На весь экран
Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: РИА Новости

Ирина Мирошниченко и Сергей Бондарчук в фильме «Дядя Ваня»

На весь экран
Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Ирина Мирошниченко со Всеволодом Абдуловым в спектакле «Соло для часов с боем», МХАТ им. М. Горького

На весь экран
Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман

Артистка Ирина Мирошниченко в роли Ольги в спектакле «Три сестры» Московского художественного театра СССР

На весь экран
Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: РИА Новости/Галина Кмит

Ирина Мирошниченко на Всесоюзном фестивале актеров советского кино «Созвездие-89»

На весь экран
Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Артистка Ирина Мирошниченко на праздничном шоу в честь 10-летия Дома моды Валентина Юдашкина

На весь экран
Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Ирина Мирошниченко в спектакле «Чайка» на своем юбилее в МХТ им. А.П. Чехова

На весь экран
Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Актриса Ирина Мирошниченко на музыкальной программе «В этот новогодний вечер»

На весь экран
Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ирина Мирошниченко с Никитой Михалковым и Олегом Ивановым на вечере в честь 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве

На весь экран
Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Артистка Ирина Мирошниченко в театре «Ленком» на вечере, посвященном 75-летию со дня рождения Николая Караченцова

На весь экран
Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ирина Мирошниченко на вручении театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала»

На весь экран
Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Актриса Ирина Мирошниченко на открытии 40-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023