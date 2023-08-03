Прощальное эхо: умерла Ирина Мирошниченко

Народная артистка РСФСР, певица и педагог Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни. За свою жизнь она успела сыграть около 50 ролей в кино и более 40 ролей в театре. Самые яркие моменты из долгой карьеры актрисы — в фотогалерее «Известий»