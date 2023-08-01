Водитель погиб в ДТП с лосем в Башкирии
Утром во вторник в Дюртюлинском районе Башкортостана водитель легкового автомобиля сбил лося, мужчина погиб на месте аварии. Об этом 1 августа сообщила ГИБДД по региону в своем Telegram-канале.
Авария произошла на 16-м км автодороги Дюртюли — Нефтекамск около 06:30 по местному времени (04:30 мск).
«По предварительным данным, 34-летний житель Бакалинского района, управляя «Ладой Калина», совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть лося, после чего съехал в кювет и наехал на дерево», — отметили в полиции.
Водитель скончался на месте аварии до приезда медиков, животное также погибло.
Ранее, 28 июля, водитель легковушки насмерть сбил лося в Сосногорском районе Республики Коми. Иномарка провезла животное на крыше еще 50 м, после чего остановилась. Животное погибло от травм.