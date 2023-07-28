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В Коми иномарка насмерть сбила лося и провезла его на крыше

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Водитель легковушки насмерть сбил лося в Сосногорском районе Республики Коми. ДТП произошло утром в пятницу, 28 июля, сообщает ИА «Комиинформ».

Сообщение в службу спасения поступило в 7:30 утра. Водитель 1973 года рождения двигался на автомобиле Renault Kaptur по дороге Ухта – Печора. В 2 км от поселка Керки на дорогу выскочила лосиха примерно 2,5 лет от роду, в результате произошло столкновение. Иномарка провезла животное на крыше еще 50 м, после чего остановилась. Лосиха погибла.

На место ЧП выезжал Ухтинский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС. Специалисты оказали помощь пострадавшим. В дорожной аварии пострадал водитель, он получил переломы и травмы лица. Мужчину отправили в больницу. Также ссадины лица и повреждение руки получила женщина-пассажир. По предварительным данным, ее не госпитализировали. Помимо этого, в автомобиле ехала девочка, которая была пристегнута на заднем сиденье и не пострадала.

В республиканской Госавтоинспеции напомнили, что в Коми завершается период белых ночей, поэтому в темное время суток животных практически не видно. В августе-сентябре у лосей начинается гон, который заставляет их перемещаться на большие расстояния.

В конце июня сообщалось, что лось гонялся за автомобилями на «трассе смерти» в Тюменской области. Водителям чудом удалось избежать столкновения с обезумевшим сохатым.

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