Лось гонялся за автомобилями на «трассе смерти» в Тюменской области

В Тюменской области выбежавший на федеральную трассу лось создал аварийную обстановку для водителей. Животное гонялось за автомобилями и билоcь головой о дорожные знаки, рассказал очевидец изданию ИА «Ура.ру».

Инцидент произошел 27 июня в районе 82-го км автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск‎. По словам очевидца, водителям чудом удалось избежать столкновения с обезумевшим сохатым. Через какое-то время лось убежал в лес.

По предварительным данным, пострадавших нет. Вместе с тем в региональном управлении Госавтоинспекции заявили, что в этот день ДТП с животными на трассе зафиксировано не было.

Как отмечает издание, дорогу Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск прозвал «трассой смерти» из-за большого количества аварий.