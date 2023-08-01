Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на МКАД

На внешней стороне 60-го км Московской кольцевой автодороге (МКАД) столкнулись автомобиль и микроавтобус, сообщила 1 августа пресс-служба Дептранса Москвы.

«На внешней стороне 60-го км МКАД (после развязки с Рублево-Успенским шоссе) столкнулись автомобиль и микроавтобус», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение осуществляется по двум полосам из пяти, предупредили в Дептрансе.

Днем ранее на 16-м км МКАД легковой автомобиль столкнулся с грузовиком и несколько раз перевернулся. Как рассказал «Известиям» участник инцидента, водитель легкового автомобиля, который столкнулся с грузовиком на 16-м км МКАД, был нетрезв и ехал со скоростью 120 км/ч.