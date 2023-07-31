Стали известны подробности ДТП с легковушкой и грузовиком на МКАД
Водитель легкового автомобиля, который столкнулся с грузовиком на 16-м км МКАД, был нетрезв и ехал со скоростью 120 км/ч. Такую версию аварии в понедельник, 31 июля, рассказал «Известиям» второй участник инцидента.
По его словам, в салоне легковушки находилось пять человек, все в состоянии алкогольного опьянения.
«Все живы-здоровы. Я сразу же остановился, побежал к ним. Они сказали, что скорую не надо», — сказал водитель.
От столкновения с легковушкой у грузовика оказались помяты некоторые детали, а также смят диск одного из колес.
О ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на внешней стороне 16-го км МКАД стало известно ранее в этот день. Из-за аварии движение на участке затруднилось.