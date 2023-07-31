ДТП на внешней стороне 16-го км МКАД привело к затруднению движения

На 16-м км Московской кольцевой автодороге (МКАД) легковой автомобиль столкнулся с грузовиком и несколько раз перевернулся. Из-за аварии движение на участке затруднилось, о чем в понедельник, 31 июля, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

«На внешней стороне 16-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В результате один автомобиль опрокинулся», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Столичный Дептранс советует в ближайшее время выбирать альтернативные маршруты, так как движение в районе происшествия затруднено.

Ранее, 30 июля, сообщалось о ДТП на 98-м км МКАД с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии женщину и ребенка 2–3 лет зажало в разбитой машине.