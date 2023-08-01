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В минобороны Украины заявили о растущем числе уклонений от мобилизации

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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На Украине усугубилась проблема уклонения от мобилизации. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил первый заместитель министра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В эфире телеканала «Рада» он назвал происходящее препятствованием деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я думаю, это очень большая проблема общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться. Не только искать проблематику в самих сотрудниках ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкоматов в РФ. — ​Ред.), которые исполняют свои обязанности», — заключил Павлюк.

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Ранее, 29 июня, Верховная рада Украины расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. В соответствии с нововведениями мобилизовать смогут людей, жена, муж или родители которых имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть еще трудоспособные родственники, которые могут их содержать.

9 марта 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания вплоть до пожизненного заключения за госизмену, мародерство, диверсии. До этого статья о госизмене предусматривала лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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