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В Британии рассказали о недоверии Тайваня к Китаю в украинском конфликте

DT: КНР нельзя доверять как посреднику в украинском конфликте, считают на Тайване
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Китай не заслуживает доверия в качестве посредника в урегулировании конфликта на Украине. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву в интервью британской газете The Daily Telegraph, опубликованном в понедельник, 31 июля.

«Китай угрожает Тайваню и в то же время говорит о мире на Украине. Применение таких двойных стандартов делает Китай ненадежным участником мирных переговоров [по Украине]», — заявил тайваньский дипломат.

Он отметил, что сам Тайвань на данный момент сосредоточен на якобы предпринимаемых Китайской Народной Республикой (КНР) попытках повлиять на исход предстоящих в январе выборов главы администрации острова.

«Мы все полны решимости защищать нашу страну и наш демократический образ жизни», — сказал министр иностранных дел, подчеркнув, что жители острова не просят Британию или другие страны сражаться за Тайвань, который будет полагаться на собственные силы в обеспечении своей обороны и безопасности в случае вооруженного конфликта с участием Китая.

Кроме того, Джозеф Ву утверждает, что демократические силы со всего мира не будут сидеть сложа руки в случае силовой попытки со стороны КНР воссоединиться с Тайванем. Также он добавил, что «все демократические страны должны работать сообща» для противостояния планам пекинской стороны в расширении своего влияния и власти по всему миру, в том числе, в Африке, Центральной Азии, Латинской Америке.

«Китайское правительство по-прежнему хочет наращивать влияние в Тихоокеанском регионе. Были намечены несколько портов для его будущих военно-морских операций. Если вы посмотрите на Южно-Китайское море, то там ситуация еще хуже», — отметил он, указав на растущий риск инцидентов, способных спровоцировать масштабные конфликты.

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Ранее, 29 июля, американская газета The Wall Street Journal сообщала о планах Саудовской Аравии провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине. На них пригласили представителей около 30 государств, однако Россия приглашение не получила.

31 июля источник в администрации президента Бразилии заявил, что южноамериканская республика настаивает на участии Китая в переговорах по украинскому конфликту.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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